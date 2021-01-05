Звезда советского кино Валерий Хлевинский скончался

https://static.news.ru/photo/aa29b254-50f6-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, актёр и учитель Валерий Хлевинский умер в возрасте 77 лет. Об этом в четверг, 7 января, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

Причина смерти артиста в настоящий момент не разглашается. Церемония прощания с Хлевинским состоится 11 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище на территории Москвы, говорится на сайте театра.

Известно, что в начале творческого пути Хлевинский поступал в Школу-студию МХАТ. Однако первая попытка завершилась неудачно. После этого он работал во Владимирском драмтеатре, а также учился в Нижегородском театральном училище.

Школу-студию МХАТ Хлевинский сумел окончить в 1969 году. Спустя 32 года артист пришёл работать в МХТ им. Чехова.

Хлевинский известен широкому зрителю своими ролями в картинах «Большая перемена», «Вечный зов», «Вся королевская рать» и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, на 75-м году жизни скончался российский учёный, бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.