Звезда фильма «Мэри Поппинс» умерла в Калифорнии Легенда Disney Глинис Джонс скончалась в возрасте 100 лет

Фото: a90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глинис Джонс

Британская актриса Глинис Джонс, известная по роли миссис Уинифред Бэнкс в фильме 1964 года «Мэри Поппинс», умерла в Калифорнии в возрасте 100 лет, пишет Daily Mirror. По данным издания, смерть наступила от естественных причин. Актриса была названа легендой Disney и старейшей из ныне живущих номинанток на премию «Оскар».

Джонс родилась в Южной Африке в 1923 году и начала свою актерскую карьеру в Англии, снявшись в своем первом фильме, когда ей было всего 13 лет. В 19 лет она сыграла главную роль в постановке «Питер Пэн», затем появилась в фильмах — «Миранда» 1948 года, «Хелтер Скелтер» 1949 года и «Без ума от мужчин» 1954 года. Актриса также работала над телевизионными программами, включая «Бэтмена» на телеканале ABC, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась советская и российская актриса Елена Корнилова. Тело женщины обнаружила медсестра дома для престарелых. 85-летнюю актрису в пансионат на Большой Филевской поместили родственники. Отмечается, что в последнее время она жаловалась на слабость. Артистку нашли спустя примерно два часа после ее смерти. Причины выясняются. Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».