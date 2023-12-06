Умерла актриса из советского фильма «Годы девичьи» SHOT: в Москве скончалась 85-летняя актриса Елена Корнилова

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Елена Корнилова

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве скончалась советская и российская актриса Елена Корнилова. По его данным, тело женщины обнаружила медсестра дома для престарелых.

Как выяснил канал, 85-летнюю актрису в пансионат на Большой Филевской поместили родственники. Отмечается, что в последнее время она жаловалась на слабость. SHOT пишет, что артистку нашли спустя примерно два часа после ее смерти. Причины выясняются. Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».

Ранее стало известно, что украинский актер театра и кино Александр Крыжановский умер на 67-м году жизни. Отмечается, что причиной его смерти стал инфаркт и сопутствующие осложнения. Последние 25 лет он занимал должность директора и художественного руководителя в Киевском академическом театре на Печерске.

До этого сообщалось, что американский актер Ричард Раундтри, известный зрителю по главной роли в фильмах про детектива Шафта, скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, но отмечается, что Раундтри в течение 30 лет боролся с раком поджелудочной железы.