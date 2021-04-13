Умер звезда «Будней уголовного розыска» Борис Мирус

https://static.news.ru/photo/d2e963b6-9cfe-11eb-a0a0-96000091f725_660.jpg Борис Мирус Фото: zankovetska.com.ua

Советский артист, звезда картины «Будни уголовного розыска» Борис Мирус скончался во Львове. Ему было 93 года. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Национального театра имени Марии Заньковецкой.

В настоящий момент причина смерти артиста неизвестна. В театре назвали Мируса гордостью, учителем и корифеем культурного учреждения.

Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни... Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта. Покойся с Богом, Мастер сцены! — написано на странице театра в Facebook.

Артист родился в украинском селе Синяково в 1928 году. Окончил театральную студию при Львовском украинском драматическом театре, затем проходил обучение в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Вуз Мирус не окончил, так как был репрессирован в 1949 году. Позднее сделал карьеру в театре и кино. Наиболее известен главной ролью в фильме «Будни уголовного розыска».

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Евгений Тиличеев, сыгравший роли в фильмах «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо», скончался в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.