Жорин отреагировал на запрет песен Моргенштерна в эфире радиостанций Жорин назвал неэффективным запрет некоторых артистов в эфире радиостанций

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Возможный запрет осудивших специальную военную операцию на Украине и объявленных иноагентами артистов в эфире радиостанций является ожидаемым, однако абсолютно неэффективным в момент, когда основной площадкой для раскрутки музыканта являются социальные сети, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, для исполнителей может наступить ряд неприятных, но не фатальных моментов. Жорин отметил, что для артистов гораздо больнее вопросы о срыве концертов и корпоративах.

Своеобразные стоп-листы были всегда, когда-то это было продиктовано личным мнением владельцев, редакторов СМИ, радиостанций и телеканалов, личной неприязнью. В разные времена различные структуры это регулировали. Сейчас ничего нового не происходит, это ожидаемо и понятно. Неприятнее то, что может сказаться на концертах, корпоративах. Разного рода препятствия в организации концертов — это уже проблема, серьезный удар по кошельку, когда определенные структуры рекомендуют площадкам отметить мероприятие под угрозой наличия проблем и, как правило, площадки не рискуют связываться и финансово страдают артист и зрители, — сказал Жорин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у российских радиостанций появился негласный стоп-лист на нежелательных артистов — иноагентов, осудивших СВО/уехавших из России. В частности, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали каналу, что их руководители уже получили список с нежелательными артистами, теперь из плейлистов на 2024 год убирают всю запрещенку, а ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких — нет.