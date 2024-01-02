Жена Брюса Уиллиса заявила, что у нее болит сердце из-за деменции мужа Жена Брюса Уиллиса призналась, что осталась без поддержки после болезни мужа

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Эмма Хеминг-Уиллис и Брюс Уиллис

Супруга 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что у нее «болит сердце» после того, как мужу поставили диагноз «лобно-височная деменция», пишет Daily Mirror. Женщина призналась, что долгое время оставалась без поддержки и чувствовала себя одинокой, потому что не знала, как жить с больным человеком. По ее словам, все изменилось, когда она стала общаться с людьми, которые находятся в похожей ситуации.

Эмма рассказала, что хотя сейчас она «чувствует себя лучше», несмотря на трудности в семье, ее сердце болит из-за того, что недавно она «была в темноте» и чувствовала себя одинокой. По словам женщины, в числе ее подписчиков немало тех, кто столкнулся с болезнью близких и не может поделиться с окружающими своими чувствами. Хеминг посоветовала им создать вокруг себя поддерживающее сообщество людей, — сообщает СМИ.

Супруга Уиллиса также отметила, что не все друзья и родственники могут понять ваши проблемы и найти нужные слова, когда вы сталкиваетесь с подобными трудностями. По ее словам, близким больных людей необходимо присоединиться к группам поддержки как онлайн, так и лично.

Когда ты можешь найти кого-то, кто понимает, через что ты проходишь, это, честно говоря, похоже на самые крепкие объятия. Я призываю вас найти поддержку. Это было именно то, в чем я так сильно нуждалась, — заявила Хемминг.

Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что тот не узнал ее во время последней встречи. Мур навестила 68-летнего актера после летнего отпуска в Италии и увидела, что звезда «Крепкого орешка» больше не понимает, что она женщина, на которой он был женат 13 лет, и мать его троих дочерей. Актриса опубликовала видео, на котором актер обнимает ее, поедая пирожок.

До этого стало известно, что врачи диагностировали у звезды «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию, о чем сообщила в соцсетях его супруга. По ее словам, один из симптомов недуга — афазия, или расстройство речи.

Женщина назвала болезнь беспощадной и отметила, что это наиболее распространённая форма деменции у пожилых людей. Жена Уиллиса также сообщила, что лобно-височная деменция не лечится. Она выразила надежду, что в скором времени медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться.