Завершена реставрация Китайского дворца в Петергофе Министр Любимова: реставрация Китайского дворца в Петергофе длилась 20 лет

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Китайский дворец на территории дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге

Реставрация Китайского дворца, находящегося в музее-заповеднике «Петергоф», завершена, заявила в своем Telegram-канал министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, которые приводит «Москва 24», работы длились в течение 20 лет.

Реставрация уникального объекта проходила на протяжении 20 лет, и теперь к 295-летию со дня рождения Екатерины II завершаем последние работы — открываются четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы, — уточнила глава ведомства.

Любимова напомнила, что на начальном этапе, который длился в течение пяти лет, специалисты восстанавливали фасады здания и гидроизоляцию. Позже реставраторы воссоздали 17 интерьеров дворца. Министр также добавила, что внутренняя отделка объекта не имеет аналогов во всем мире, из-за чего памятник архитектуры приобретает мировое значение. Посетить дворец можно будет уже с 18 июня.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов ранее объявил, что археологи обнаружили на территории Новодевичьего монастыря древние надгробные плиты. Находку сделали во время работ по снижению уровня грунта на месте разрушенного в 1930-х годах кладбища.