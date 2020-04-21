Запашный рассказал о катастрофической ситуации в цирке

https://static.news.ru/photo/996cf45c-8370-11ea-b8af-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Запашный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдгар Запашный рассказала, с какими серьёзными проблемами столкнулся цирк во время пандемии коронавируса. По словам директора Большого Московского цирка, у животных заканчивается корм и по сути им грозит смерть.

Запашный привёл в пример цирк «Дю Солей», который сократил 90% своих сотрудников, но он так поступить не может. В катастрофическом положении находятся структуры, связанные с животными, и это не только цирк. Директора начали обращаться за помощью к местным жителям, приводит слова Запашного Teleprogramma.pro.

Государство, считает дрессировщик, просто обязано обратить внимание на такие организации, иначе произойдут непоправимые вещи: начнут умирать животные.

Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать. Так было во все времена. Яркий пример — Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду. Люди продолжали заботиться о животных, хотя ситуация была страшной: людей нечем было кормить, — рассказал Запашный.

Он добавил, что многие его коллеги находятся на самоизоляции вместе с питомцами. Есть и другая проблема: четвероногие артисты поправились за время вынужденного безделья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вынужденно закрывшиеся из-за мер профилактики распространения коронавируса частные российские цирки нуждаются в помощи государства. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.