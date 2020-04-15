Запашный: частным циркам в период пандемии нужна помощь властей

https://static.news.ru/photo/3489c90c-7f0b-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вынужденно закрывшиеся из-за мер профилактики распространения коронавируса частные российские цирки нуждаются в помощи государства. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Он пояснил, что из-за карантинных мер у волонтёров сильно снизилась возможность помогать животным, которые там содержатся. Такая ситуация привела к тому, что проблемы в частном секторе сейчас — как снежный ком. И, по словам Запашного, «чем дальше, тем страшнее».

Волонтерская помощь сейчас будет только таять, потому что у людей самих нет денег. Федеральное правительство должно дать возможность региональным властям официально оказывать финансовую поддержку, — сказал Запашный ТАСС.

Он напомнил, что большинство цирков при этом находится на государственном финансировании.

По словам Запашного, Большой Московский цирк как частное учреждение сейчас тратит собственные деньги. Запаса средств хватит всего на месяц, максимум полтора. После этого, как отметил гендиректор Большого Московского цирка, придётся просить помощи у столичных властей.

В свою очередь генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин также заявил о существенной разнице с деньгами в больших стационарных цирках и частных цирках-шапито.

Никулин пояснил, что частные большие цирки содержат животных, оплачивают содержание здания, коммунальные расходы и налоги. В маленьких же цирках нет затрат на содержание помещения и оплату аренды.

Трудности они испытывают прежде всего в создании нормальных условий для содержания своих животных. В пример Никулин привёл частный цирк в Орле, который столкнулся с трудностями из-за приостановления работы в связи с коронавирусом.

Тогда дрессировщик львов Владимир Топчий попросил местных жителей помочь купить еду и витамины. Он рассказал, что четыре львицы больше всего пострадали от голода. При этом каждая за сутки съедает 5 кг мяса. На помощь им пришёл губернатор Орловской области Андрей Клычков, который поручил накормить животных.

Как писал NEWS.ru, ранее Запашный обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты.