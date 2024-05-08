«Заменили профактрисой»: как и почему Марию Ильюхину предали «Воронины»

Фото: Социальные сети

Мария Ильюхина

На фоне съемок нового сезона популярного сериала «Воронины» разгорелся нешуточный скандал из-за замены актрисы, играющей одну из главных героинь Машу. Кто теперь станет старшей дочерью Ворониных, чем займется Мария Ильюхина?

Кем заменили Марию Ильюхину

Мария Ильюхина на протяжении 10 лет была экранной дочерью Георгия Дронова и Екатерины Волковой, однако недавно стало известно, что ее место займет другая актриса, а именно Карина Орлова. StarHit писал, что полюбившаяся зрителям артистка не прошла пробы.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте „Костя — Вера“. После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — рассказал собеседник издания.

Сама Ильюхина была возмущена решением создателей ленты и посчитала, что ее предали члены съемочной группы. Актриса назвала появление Орловой в проекте «позорищем полным».

«Это большое предательство. Знаю, что огромное количество людей ждало моего возвращения. <...> Надеюсь, теперь поймете, каким образом берут на роль. А про сходство во внешности я вообще молчу. И вы считаете нормальным заменить меня на «профактрису», сыгравшую два эпизода?» — возмутилась артистка.

Кроме того, она в личном блоге опубликовала ролик, в котором отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии.

«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, что больше страсти, больше секса. Я ответила: „Ну ладно. Как хотите“», — подчеркнула актриса.

Фото: Социальные сети Карина Орлова

Поддержал ли кто-то Марию Ильюхину

Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая в «Ворониных» Веру, поддержала свою «кинодочь». Звезда отметила, что не знала заранее о том, что проект прекратит сотрудничество с Ильюхиной и ей обидно из-за принятого шоураннерами решения.

«У наших дорогих зрителей есть своя картина мира семьи Ворониных, и вам сложно принять в ней новых героев. Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно», — рассказала артистка.

Сама Ильюхина заявляет, что коллеги по сериалу не поддержали ее. Некоторых коллег она уличила в лицемерии.

«Как же лицемерны посты некоторых людей, которые мало того что решили высказаться о ситуации уже после всего произошедшего, да еще и далеко не с поддержкой. Конечно, ведь сейчас полилась такая грязь на всех, кто заварил эту кашу. <...> Просто напишите, позвоните, поддержите, мне не нужна публичность. А люди хотят хайпануть на этой теме. <...> Я всех любила, уважала, ко всем относилась как к родным», — сетует актриса.

Чем теперь займется Мария Ильюхина

В конце 2022 года актриса вышла замуж за футболиста Алексея Шарова. Весной 2023 года Ильюхина впервые стала мамой, она родила дочь Марию. Несмотря на прибавление в семье, артистка подчеркивала, что не намерена засиживаться в декрете.

«У меня есть цели, мотивация и те, кто мотивирует, поэтому через некоторое время я планирую вернуться к музыке, скоро снова займусь вокалом. Уже есть предложения записи совместных фитов. <...> Также буду вести интересный мамский блог, писать каверы. Потихоньку начну заниматься спортом. И да, уважаемые продюсеры, я скоро [буду] в строю», — откровенничала Ильюхина в разговоре со StarHit.

В марте 2024 года дочь актрисы отметила первый день рождения. Праздник прошел в узком семейном кругу — на нем присутствовали только самые близкие.

«Родители устроили для девочки чудесный праздник, украсили дом, собрали родных и друзей. Поздравить любимую крестницу приехал и блогер Кирилл Скрипник. А среди многочисленных подарков Маша получила свой первый „Бентли“, — рассказывали в окружении 20-летней Ильюхиной.

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