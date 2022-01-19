«Забыли за неделю»: Малахов и Корчевников не пришли на похороны Зеленского

Друзья и близкие телеведущего Михаила Зеленского, проводившие его в последний путь, неприятно удивились отсутствию на церемонии прощания и похоронах многих именитых коллег журналиста. Они обратили внимание, что такие звёзды, как Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Борис Корчевников и другие ведущие, хорошо знавшие покойного, не почтили его память. Об этом сообщил находившийся на гражданской панихиде по Зеленскому корреспондент NEWS.ru.

Забыли Мишу всего за одну неделю, хотя называли себя его друзьями, — сетовали пришедшие на прощание коллеги ведущего.

Особенное недоумение собравшихся вызвало отсутствие ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова и его предшественника Бориса Корчевникова, перенявшего, в свою очередь, эстафету у Михаила Зеленского, который стал первым ведущим популярного ток-шоу. О роли Зеленского в запуске телепрограммы вспомнил продюсер Александр Митрошенков.

Миша поставил проект на ноги, он был первым ведущим. И мы все благодарны ему за те дни в «Прямом эфире», — отметил Александр Митрошенков.

Вместе с ним на прощании с Зеленским присутствовали заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор канал «Россия Культура» Сергей Шумаков, ведущие «Вестей» Мария Ситтель и Эрнест Мацкявичюс, журналист Алексей Самолётов.

Как ранее сообщал NEWS.ru в ходе онлайн-трансляции церемонии прощания и похорон Михаила Зеленского, проводить журналиста в последний путь пришли его мать Ирина Ивановна , отец Владимир Михайлович, вдова Мила Рубинчик, бывшая жена Елена Грушина и их общие дети — Софья и Полина.

Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал сердечный приступ, являвшийся следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, медикам не удалось спасти Михаила, рассказала вдова Мила Рубинчик.