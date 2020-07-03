Юрий Дудь набрал миллиард просмотров на YouTube

YouTube-канал российского журналиста и блогера Юрия Дудя преодолел отметку в миллиард просмотров. Проект был запущен в 2017 году.
О случившемся Дудь
Сейчас на канале выложено 107 видео, а Дудь получил 7,6 млн подписчиков на видеохостинге. Среди самых популярных роликов программы — интервью с Настей Ивлеевой, набравшее 31 млн просмотров, Дмитрием Нагиевым, которое посмотрел 22 млн раз, и документальный фильм «Колыма — родина нашего страха» с 21 млн воспроизведений.
Последним на сегодняшний день видео стала беседа с российской группой IC3P3AK, концерты которых срывали в ряде российских городов в 2018 году.
В марте героем нового выпуска шоу «вДудь» стал российский актёр и блогер Антон Лапенко. Артист рассказал, как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей, писал NEWS.ru.
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