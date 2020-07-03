Юрий Дудь набрал миллиард просмотров на YouTube

https://static.news.ru/photo/905508c4-bd26-11ea-908d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

YouTube-канал российского журналиста и блогера Юрия Дудя преодолел отметку в миллиард просмотров. Проект был запущен в 2017 году.

О случившемся Дудь сообщил своим подписчикам в Instagram. Он опубликовал видео, на котором 7 февраля загружает интервью с рэпером Бастой, с которого началось шоу «вДудь».

Сейчас на канале выложено 107 видео, а Дудь получил 7,6 млн подписчиков на видеохостинге. Среди самых популярных роликов программы — интервью с Настей Ивлеевой, набравшее 31 млн просмотров, Дмитрием Нагиевым, которое посмотрел 22 млн раз, и документальный фильм «Колыма — родина нашего страха» с 21 млн воспроизведений.

Последним на сегодняшний день видео стала беседа с российской группой IC3P3AK, концерты которых срывали в ряде российских городов в 2018 году.

В марте героем нового выпуска шоу «вДудь» стал российский актёр и блогер Антон Лапенко. Артист рассказал, как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей, писал NEWS.ru.