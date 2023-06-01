«Я весь в долгах»: Ярмольник раскрыл сумму своего огромного долга Ярмольник признался, что продюсерство привело его к миллионным долгам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник, который кроме актерской деятельности выступает в качестве продюсера, признался NEWS.ru, что продюсерство привело его к миллионным долгам. В частности, за фильм «Стиляги», вышедший на экраны в 2008-м году и признанный кинокритиками и экспертами одним из лучших современных отечественных мюзиклов, продюсер по сей день должен инвесторам пять миллионов долларов.

Я весь в долгах. Например, за фильм «Стиляги», который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов, — сказал Ярмольник.

Он выразил признательность инвесторам-кредиторам, которые с пониманием относятся к сложившейся ситуации и не требуют срочно вернуть долг.

По словам Ярмольника, они понимают, что он не украл эти деньги и не потерял. Проблема состоит в том, что даже картины самого высокого качества в России не окупаются, констатировал артист. И, по его мнению, невозможно с «американским отношением к кино и амбициями снимать в России и собирать те же дивиденды».

Ярмольник вошел в состав команды первого международного детского кинофестиваля «Грачевский», который открывается сегодня 1 июня в Москве.

Название фестиваль получил в честь художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского (1949–2021). Генеральный продюсер фестиваля, директор «Ералаша» Аркадий Григорян в беседе с NEWS.ru отметил, что буквально за две недели до объявленного старта организаторы кинофестиваля получили более тысячи заявок от желающих участвовать.

По словам Григоряна, это команды создателей детского кино «из 15 стран, в том числе из Польши и Бельгии». Директор «Ералаша» делает вывод, что «детская тема остается вне политики».

Григорян с сожалением констатировал отсутствие поддержки фестиваля от российского Министерства культуры. Ярмольник, в свою очередь, в беседе с NEWS.ru подчеркнул важность развития детского кинематографа в России и поддержки направления госчиновниками и госструктурами. Но кинематограф требует значительных финансовых затрат, поэтому «к инициативе нужно прибавлять деньги», заключил Ярмольник.

Ранее юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что не стоит прибегать к займам тем гражданам, кто уже платит по кредиту от 30% до 50% бюджета. Подобная схема приведет в «долговую яму».

А при попадании в «кредитную яму» финансовый консультант Алена Никитина посоветовала в первую очередь заручиться поддержкой близких, рассказав им о своих долгах. По ее словам, близкие помогут увидеть реальную ситуацию.