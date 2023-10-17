«Я стал зависим»: Охлобыстин рассказал о борьбе с алкоголизмом Охлобыстин заявил, что священник помог ему справиться с алкоголизмом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1» рассказал, как священник помог ему победить пристрастие к алкоголю. По словам звезды сериала «Интерны», в спиртном он искал решение проблем, но вскоре перестал пьянеть и стал зависим. Справиться с пристрастием удалось с помощью веры и поддержки духовного наставника, отца Владимира Волгина, рассказал актер.

В те годы только начали открываться клубы и появилась текила. Все пили и слизывали соль с руки. Творчество, юность, влюбленность! В какой-то момент алкоголь стал частью моего тела. Нет, я от него не болел, но был зависим. Я встревожился, что это стало обыденным, — признался Охлобыстин.

Побороть алкоголизм артисту помог священник, который стал его духовным наставником. Актер до сих пор обращается к нему за советом.

Я встретил отца Владимира Волгина. И вот 30 лет мы уже прихожане, это мой духовный наставник. Если есть какая-то неясность, спроси у духовника, потому что ты не в состоянии, даже если тебе 60 лет, на все вопросы ответить, — подчеркнул Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин рассказал о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» Запада, однако столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом». Охлобыстин назвал происходящее масонскими заговорами и предположил, что «еще чуть чуть и русских будут жрать».