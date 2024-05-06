«Вторая семья»: кинокритик раскрыл секрет успеха сериала «Друзья» Кинокритик Григорьев: герои сериала «Друзья» стали для многих второй семьей

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Секрет успеха и популярности сериала «Друзья» объясняется симпатичными героями, которые нравились зрителю и жили в простых и понятных каждому человеку условиях, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, проблемы персонажей были сродни тем, что приходилось решать всем. Григорьев отметил, что для многих людей герои «Друзей» стали второй семьей.

Это такие же ребята и девчонки. Когда они стали вырастать из себя и надо было идти во взрослую жизнь, сериал логичным образом прекратил свое существование. Отсюда и его уникальность. Для меня это как вторая семья. Казалось, что это мои друзья, знакомые, приятели, что я с ними живу одной жизнью. Прекрасный кастинг главных героев, открывший звездный путь для всех актеров сериала, — сказал Григорьев.

Кинокритик добавил, что подобного молодежного сериала в то время не было. «Друзья» дали отмашку буму молодежных ситкомов, далее «полетели» его аналоги, подытожил Григорьев.

Ровно 20 лет назад, 6 мая 2004 года, вышла последняя серия «Друзей». Ситком, повествующий о жизни шестерых американцев, признан одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения США и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Исполнитель роли Кузи из «Универа» актер Виталий Гогунский признался, что его любимым героем сериала был Джо. По его словам, «Друзья» всегда являются глотком свежего воздуха, радости и позитива.