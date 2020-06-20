Вдова Хворостовского рассказала, о чём просил её муж перед смертью

https://static.news.ru/photo/744a3dc6-b2a3-11ea-960a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хворостовский с семьёй Фото: facebook.com/ Hvorostovsky//Global Look Press

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс рассказала о последних днях своего мужа. Народный артист до последнего боролся с раком мозга и понял, что проиграл, когда уже не смог петь.

Флоранс и Дмитрий Хворостовские прожили в браке 18 лет, у них двое детей — Нина и Максим. Вдова певца уже много лет живёт в Лондоне. О последней просьбе своего мужа она рассказала во время прямого эфира в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым.

Перед смертью Дмитрий попросил быть рядом с ним всю свою семью. С жены он взял обещание, что она обязательно будет счастлива после его ухода.

«Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна». Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась, — вспоминает вдова баритона.

Сейчас она живёт ради детей. Со дня смерти Хворостовского прошло почти трри года.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но концертную деятельность продолжал. 22 ноября 2018 года он скончался в Лондоне в возрасте 55 лет

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена и дети знаменитого тенора живут в Лондоне. По словам Флоранс, дочь Хворостовского занимается актёрским мастерством и рисованием. У неё очень хороший голос.