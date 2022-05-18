Вассерман объяснил суть книги «1984» Оруэлла после её запрета в Белоруссии

Член коммитета по просвещению Анатолий Вассерман / Фото Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал NEWS.ru запрет в Белоруссии продавать книгу Джорджа Оруэлла «1984». По его мнению, в России принято считать, что это произведение писатель сделал про нас, а на самом деле этот роман он писал по своему служебному опыту работы в BBC.

Он имел в виду не нас, хотя некоторые детали, связанные с нами, там используются. Скажем, главный пропагандистский антигерой в значительной степени списан со Льва Троцкого. Это одна из внешних мелочей, а по сути, всё, о чём писал Оруэлл, — его собственный опыт работы на BBC. Исходя из этого, я не вижу смысла запрещать это произведение. Я вообще к попыткам запрещения книг отношусь отрицательно, — отметил Вассерман.

По его мнению, «лучше не запрещать, а объяснять». Если бы в книге «1984» приложили предисловие с рассказом, как она писалась, то это было бы эффективнее запретов. Соответственно, нет смысла и у нас запрещать ни эту книгу, ни какую-ту другую.

На мой взгляд, тот, кто запрещает, тем самым показывает, что он не хочет, а может быть, даже и не может опровергнуть то, что запрещает. Более того, если вы что-то запретите, то обязательно будут думать, что вы не можете это опровергнуть, — подытожил Вассерман.

Ранее признанное в Белоруссии экстремистским издание «Наша Нива» со ссылкой на распоряжение правительства сообщило о том, что в Белоруссии запретили продажу книг Джорджа Оруэлла «1984». Издание также утверждает, что накануне, 16 мая, был задержан ГУБОПиК издатель Андрей Янушкевич, который перевыпустил книгу в 2020 году. Тогда роман занимал лидирующие строчки продаж.