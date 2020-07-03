Вандалы испортили статую Русалочки в Копенгагене

https://static.news.ru/photo/77e43c9e-bd1f-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Jing/XinHua/Global Look Press

В Копенгагене неизвестные осквернили статую Русалочки, созданную по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.

Вандалы написали чёрной краской на основании монумента Rasist Fish («расистская рыба»), сообщает Reuters. Надпись появилась либо вечером 2 июля, либо утром 3 июля.

Андерсен и его произведения не имеют отношения к конфликту о расовой дискриминации. Однако на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, люди, поддерживающие движение Black Lives Matter, припомнили спор из-за будущего ремейка «Русалочки» от компании Disney. В 2019 году продюсеры выбрали на главную роль темнокожую актрису Холли Бэйли.

В январе вандалы нанесли граффити на статую Русалочки в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая. Скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды она лишалась головы, писал NEWS.ru.