Вандалы испортили статую Русалочки в Копенгагене

Андерсен и его произведения не имеют отношения к конфликту о расовой дискриминации. Однако на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, люди, поддерживающие движение Black Lives Matter, припомнили спор из-за будущего ремейка «Русалочки» от компании Disney. В 2019 году продюсеры выбрали на главную роль темнокожую актрису Холли Бэйли.
В январе вандалы нанесли граффити на статую Русалочки в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая. Скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды она лишалась головы, писал NEWS.ru.