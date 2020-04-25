В Швеции скончался писатель Пер Улов Энквист

Известный шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
О трагическом событии
На счету писателя — более 20 романов в жанре интеллектуальной исторической прозы, 9 драм и 5 киносценариев. В частности, по драме «Создатели образов» Ингмар Бергман поставил одноимённый телефильм.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на 77 году жизни умер писатель и журналист Александр Кабаков. Он работал в газете «Гудок» и в ИД «Коммерсант», печатался как писатель-юморист. По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».
Добавьте наши новости в избранные источники