В Швеции скончался писатель Пер Улов Энквист

https://static.news.ru/photo/6ca56502-87a4-11ea-8130-fa163e074e61_660.jpg Пер Улов Энквист Фото: Mattias Blomgren/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Известный шведский писатель и драматург Пер Улов Энквист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

О трагическом событии сообщила его семья газете Dagens Nyheter.

На счету писателя — более 20 романов в жанре интеллектуальной исторической прозы, 9 драм и 5 киносценариев. В частности, по драме «Создатели образов» Ингмар Бергман поставил одноимённый телефильм.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на 77 году жизни умер писатель и журналист Александр Кабаков. Он работал в газете «Гудок» и в ИД «Коммерсант», печатался как писатель-юморист. По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».