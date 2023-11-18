В России отменили премьеру «Брата 3» Пастернак: Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3», заявил НСН директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак. По его словам, речь идет не об отмене проката ленты, а о переносе даты.

К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры, — сообщил Пастернак.

Он подчеркнул, что под удар попал предстоящий показ фильма в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге. Как отметил Пастернак, затраченные на раскрутку «Брата 3» средства сгорят. По его словам, кинотеатры уже составили расписание на следующую неделю, и случившееся только прибавит всем работы, «не сделав фильм лучше».

Режиссером «Брата 3» выступил Валерий Переверзев. Несмотря на название картины, она не связана с работами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Шоумен Стас Барецкий считает, что «Брат 3» без Сергея Бодрова и с Птахой — это полная ерунда. Он заявил, что посмотрит ленту только для того, чтобы посмеяться. Барецкий также добавил, что не раздумал снимать «Брата 3» по своему сценарию и со своими актерами.