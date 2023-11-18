Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3», заявил НСН директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак. По его словам, речь идет не об отмене проката ленты, а о переносе даты.
К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры, — сообщил Пастернак.
Он подчеркнул, что под удар попал предстоящий показ фильма в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге. Как отметил Пастернак, затраченные на раскрутку «Брата 3» средства сгорят. По его словам, кинотеатры уже составили расписание на следующую неделю, и случившееся только прибавит всем работы, «не сделав фильм лучше».
Режиссером «Брата 3» выступил Валерий Переверзев. Несмотря на название картины, она не связана с работами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Шоумен Стас Барецкий считает, что «Брат 3» без Сергея Бодрова и с Птахой — это полная ерунда. Он заявил, что посмотрит ленту только для того, чтобы посмеяться. Барецкий также добавил, что не раздумал снимать «Брата 3» по своему сценарию и со своими актерами.