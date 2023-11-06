В Петербурге умер искусствовед Аркадий Ипполитов В Петербурге умер первый муж Авдотьи Смирновой Аркадий Ипполитов

Фото: t.me/maximatayants

Аркадий Ипполитов

Российский искусствовед, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов умер 5 ноября в возрасте 65 лет, сообщил в Telegram архитектор и художник Максим Атаянц. Ипполитов был первым мужем кинорежиссера и литературного критика Авдотьи Смирновой.

Аркадий Викторович Ипполитов сегодня умер, — говорится в сообщении Атаянца.

Ипполитова считали одним из ведущих специалистов в мире по итальянскому искусству XV-XVII веков. Он родился 26 марта 1958 года в Ленинграде, где позже окончил исторический факультет госуниверситета. В 1978 году он устроился на работу в Эрмитаж и всю жизнь изучал историю живописи Италии. Ипполитов курировал выставки классического и современного искусства, хотя они устраивались не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Риме, Осло, Нью-Йорке и других культурных центрах мира. В 2018 году искусствовед был одним из кураторов знаковой выставки «Русский путь. От Дионисия до Малевича», организованной в Ватикане в 2018 году.

Ранее сообщалось, что умер режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. До этого ставил мюзиклы и оперы, а также готовил концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства. Коллектив музтеатра выразил соболезнования родным и близким Сапрунова, которому было 37 лет.