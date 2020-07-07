В Москве снесли Музей индустриальной культуры

https://static.news.ru/photo/e22a8a7e-c06a-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

В московском парке «Кузьминки-Люблино» снесли Музей индустриальной культуры. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Директор учреждения Лев Железняков рассказал, что газета «Авторевю», основавшая музей, вышла из состава учредителей, и территория перешла парку, передаёт «Афиша Daily». Экспозиционной площадке обещали новое здание, но этого так и не сделали.

Коллекция Музея индустриальной культуры состояла из предметов быта времен СССР. В ней можно было найти практически всё, от столовых приборов до машин и автобусов. На территории находилось более 40 тысяч экспонатов, которые приносили посетители. Вход был бесплатным, а гостям разрешалось трогать объекты.

Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве откроет двери для посетителей 16 июля. Экспозиции будут работать до 22:00.