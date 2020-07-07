В Москве снесли Музей индустриальной культуры

В московском парке «Кузьминки-Люблино» снесли Музей индустриальной культуры. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Директор учреждения Лев Железняков рассказал, что газета «Авторевю», основавшая музей, вышла из состава учредителей, и территория перешла парку,
Коллекция Музея индустриальной культуры состояла из предметов быта времен СССР. В ней можно было найти практически всё, от столовых приборов до машин и автобусов. На территории находилось более 40 тысяч экспонатов, которые приносили посетители. Вход был бесплатным, а гостям разрешалось трогать объекты.
Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве откроет двери для посетителей 16 июля. Экспозиции будут работать до 22:00.
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