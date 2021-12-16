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В Москве простились с Сергеем Соловьёвым: фото церемонии
Культура

В Москве простились с Сергеем Соловьёвым: фото церемонии

12:51, 16 декабря 2021
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В церкви Иоанна Богослова прошла церемония прощания с кинорежиссёром и сценаристом Сергеем Соловьёвым. Родные, друзья и коллеги постановщика пришли в храм в Бронной слободе на отпевание.

Похоронят режиссёра на Троекуровском кладбище. Ему было 77 лет, известность Соловьёву принесла картина «Асса» с Виктором Цоем в главной роли.

Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.

Режиссёр Вадим Абдрашитов

Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Мария Аниканова

Артем Соболев/NEWS.ru

У входа в церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва

Артем Соболев/NEWS.ru

Актёр Сергей Шакуров

Артем Соболев/NEWS.ru

Церковь Иоанна Богослова на Бронной

Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Евгения Крюкова

Артем Соболев/NEWS.ru

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев (в центре)

Артем Соболев/NEWS.ru

Церковь Иоанна Богослова на Бронной

Артем Соболев/NEWS.ru

Режиссёры Павел Чухрай (слева) и Вадим Абдрашитов

Артем Соболев/NEWS.ru

Главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич

Артем Соболев/NEWS.ru

Церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва

Артем Соболев/NEWS.ru

Вынос гроба с телом режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва

Артем Соболев/NEWS.ru

Церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва

Артем Соболев/NEWS.ru

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