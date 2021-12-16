В Москве простились с Сергеем Соловьёвым: фото церемонии

В церкви Иоанна Богослова прошла церемония прощания с кинорежиссёром и сценаристом Сергеем Соловьёвым. Родные, друзья и коллеги постановщика пришли в храм в Бронной слободе на отпевание.
Похоронят режиссёра на Троекуровском кладбище. Ему было 77 лет, известность Соловьёву принесла картина «Асса» с Виктором Цоем в главной роли.
Как проходила церемония — в галерее NEWS.ru.
Режиссёр Вадим Абдрашитов
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Мария Аниканова
Артем Соболев/NEWS.ru
У входа в церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Сергей Шакуров
Артем Соболев/NEWS.ru
Церковь Иоанна Богослова на Бронной
Артем Соболев/NEWS.ru
Актриса Евгения Крюкова
Артем Соболев/NEWS.ru
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев (в центре)
Артем Соболев/NEWS.ru
Церковь Иоанна Богослова на Бронной
Артем Соболев/NEWS.ru
Режиссёры Павел Чухрай (слева) и Вадим Абдрашитов
Артем Соболев/NEWS.ru
Главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич
Артем Соболев/NEWS.ru
Церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва
Артем Соболев/NEWS.ru
Вынос гроба с телом режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва
Артем Соболев/NEWS.ru
Церковь Иоанна Богослова на Бронной в Москве, где проходит отпевание режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва
Артем Соболев/NEWS.ru