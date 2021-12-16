В Москве простились с Сергеем Соловьёвым: фото церемонии

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла принять участие в съёмках финала телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Продюсер проекта Илья Авербух объяснил отсутствие председателя жюри её плохим самочувствием.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла принять участие в съёмках финала телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Продюсер проекта Илья Авербух объяснил отсутствие председателя жюри...