В «Ленфильме» высказались об объявлении в розыск гендиректора Щербакова В «Ленфильме» заявили, что ничего не знают об объявлении в розыск Щербакова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федор Щербаков

«Ленфильм» не получал никаких уведомлений об объявлении генерального директора Федора Щербакова в розыск, сообщили NEWS.ru в пресс-службе киностудии. В сообщении отмечается, что Щербаков официально находится в отпуске, его обязанности временно исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников.

Никаких уведомлений по этому поводу у нас нет. Киностудия работает в штатном режиме. Федор Щербаков официально находится в отпуске без сохранения заработной платы до 29 февраля. Обязанности генерального директора временно исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников, — говорится в заявлении.

19 февраля стало известно, что МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова. Карточку о розыске разместили в базе данных ведомства. При этом не уточняется, какую именно статью вменяют руководителю киностудии.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. Он сменил на посту Инессу Юрченко, которая проработала врио генерального директора киностудии несколько месяцев, до нее в течение восьми лет «Ленфильмом» руководил Эдуард Пичугин. Начинал карьеру Щербаков на Первом канале, работал в агентстве «Интерфакс», после чего перешел на государственную службу. Также он является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI.