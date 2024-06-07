«В КНР есть культурный рынок»: Швыдкой высказался о развитии искусства в РФ Швыдкой заявил о важности зарубежных рынков для российской культуры

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Михаил Швыдкой

Мы живем в глобальном мире и от этого никуда не деться, заявил NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Если говорить об индустрии, продолжил он, то РФ нужны китайские, индийские, бразильские, европейские и американские рынки.

Швыдкой пояснил: чтобы сегодня всерьез говорить о том, что Россия — не только страна Толстого и Дягилева, надо выйти в мир и создавать собственное яркое искусство. Оно должно быть интересно, прежде всего, россиянам, подчеркнул спецпредставитель президента.

Искусство не создается на экспорт для самих себя, потому что надо создавать искусство, которое будет нам интересно, прежде всего. И в этом, я думаю, одна из ключевых задач. Она сложная, она, тем не менее, на наших глазах решаемая, — уточнил Швыдкой.

По его мнению, когда говорят о глобальном мире, то он действительно находится и на Востоке, и на Западе. Россия просто всегда ориентировалась на Запад, потому что там есть понятный рынок и люди искусства могут зарабатывать на нем деньги, считает он.

Сегодня такой рынок, пожалуй, есть в Китае, если говорить о дружественных нам странах, потому что во всех остальных мы еще не открыли для себя эти страны как рынки. Мы участвуем в культурных обменах больше как представители государств, — добавил спецпредставитель президента РФ.

По его словам, он уже не раз предлагал коллегам из Китая, Индии, ЮАР и стран Персидского залива собрать своих продюсеров и сделать так, чтобы культура в их странах начала приносить деньги. Михаил Швыдкой отметил, что нужно создать рабочий рыночный механизм. По его убеждению, России сегодня есть, что сказать миру.

Люди искусства должны заниматься саморегламентацией, заявлял Михаил Швыдкой. По его мнению, надо не только давать свободу художникам, но и воспитывать их так, чтобы они понимали меру ответственности перед обществом, перед миром. Швыдкой подчеркнул, что в России есть достаточно инструментов, позволяющих отсечь любые явления культуры, нарушающие законодательство.