В Исландии запустили сайт для борьбы со стрессом через крик на горе

https://static.news.ru/photo/ecedf484-c748-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inspired by Iceland/youtube.com

Исландское туристическое агентство Inspired by Iceland запустило сайт, на котором можно побороть стресс, покричав на вершине горы. Проект получил название Let It Out («Выпусти это наружу»).

Всем желающим предлагает зайти на страницу, нажать на кнопку и начать кричать. Записанный крик будет воспроизведён через динамик на фоне живописных исландских пейзажей.

Авторы проекта предлагают получше продумать свой крик, после чего нужно встать, расставив ноги на ширине плеч, слегка согнув колени и расслабив плечи. Прокричав, можно выбрать один из семи регионов страны, где прозвучит крик пользователя.

Система напомнит о том, что вопить нужно ответственно, потому что это услышит весь мир. Кроме того сайт посоветует обратиться за профессиональной помощью, если человек столкнулся с серьёзными психологическими проблемами.

Как писал NEWS.ru, композиции из комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги» вошли в топы музыкальных чартов в Исландии. Лента рассказывает об участниках международного песенного конкурса. По сюжету, вымышленные исполнители из Исландии Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс, пытаются попасть на состязание.