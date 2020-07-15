Песни из комедии Netflix о Евровидении стали хитами в Исландии

https://static.news.ru/photo/949725fc-c744-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix UK & Ireland/youtube.com

Композиции из комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги» вошли в топы музыкальных чартов в Исландии. Картина вышла на стриминговом сервисе Netflix 26 июня.

Лента рассказывает об участниках международного песенного конкурса. По сюжету вымышленные исполнители из Исландии Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс, пытаются попасть на состязание.

Песня Húsavík — My Hometown о родном городе главных героев, которая звучит в финале, заняла шестое место. На 11-й строке оказалась Ja Ja Ding Dong, которую очень любят петь посетители местного бара. И наконец, на 36-е место попала Double Trouble, которую персонажи исполнили на Евровидении, сообщает Iceland Monitor.

Помимо этого, картина повысила интерес туристов к городу Хусавик. Местные жители открыли бар, вдохновлённый песней Ja Ja Ding Dong. Также горожане планируют построить копию домиков эльфов, к которым за просьбой о помощи приходят Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттир.

Ранее британский актёр Дэн Стивенс заявил, что образ его персонажа в фильме «Евровидение: История огненной саги» вдохновлён певцом Филиппом Киркоровым. В картине он исполнил роль россиянина Александра Лемтова, который принимает участие в конкурсе.