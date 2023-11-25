Умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева

Фото: vk.com/mtfontanka

Наталия Дмитриева

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталия Дмитриева ушла из жизни 25 ноября, сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке. Женщине было 78 лет. В театре сообщили, что смерть наступила после продолжительной болезни актрисы.

25 ноября 2023 года в результате продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Владимировна Дмитриева <...>. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими, — сообщили в театре.

Коллеги Дмитриевой отметили, что она была человеком удивительной эрудиции с невероятной широтой души. В театре добавили, что актриса навсегда запомнится как талантливый профессионал и надежный друг.

Широкому зрителю Наталия Дмитриева запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Бумбараш», «Уходя, уходи», «Прогулка, достойная мужчин» и других кинолентах. Среди театральных работ актрисы наиболее знаковыми стали постановки «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Пять углов», «Маркиза де Сад», «Три сестры» и других спектаклях.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Нины Кирьяковой. Ей было 79 лет. Актриса знаменита своими ролями в ряде культовых фильмов, среди которых «Аты-баты, шли солдаты...», «Нам некогда ждать» и «Рожденная революцией».