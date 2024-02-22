Умерла японская актриса из фильмов про ниндзя и монстров Актриса Ёко Ямамато из фильмов про ниндзя и монстров умерла в возрасте 81 года

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Ёко Ямамато

Одна из ведущих актрис японского театра и кино Ёко Ямамато, которая снималась в фильмах про якудза, ниндзя и огромных монстров, скончалась на 82-м году жизни, сообщает The Japan News. Она умерла после тяжелой болезни в госпитале в Атами.

Смерть Ямамато стала неожиданностью для ее родных и близких, поскольку она планировала в ближайшие месяцы участвовать в театральных постановках. За свою жизнь японская актриса сыграла в сотнях фильмов. Самыми известными из ее работ являются «Якудза в тюрьме», «Гигантский монстр Гаппа», «Клинок бессмертного» и «Азартная кошечка: Клыки триумфа».

Ранее скончался советский и американский пианист Виталий Куприй, который был клавишником Trans-Siberian Orchestra. Музыкант ушел из жизни в возрасте 49 лет в Филадельфии. Коллеги Куприя по музыкальному проекту назвали его всемирно известным композитором и классическим пианистом.

До этого ушел из жизни режиссер мультфильма «Очень синяя борода», песни в котором исполнили Михаил Боярский и Лариса Долина. Владимир Самсонов скончался в возрасте 87 лет. Он создавал оформление советскому телевидению, а также был автором заставки телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».