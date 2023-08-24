Умер сын Пабло Пикассо Сын Пабло Пикассо Клод скончался в возрасте 76 лет

Фото: Winfried Rothermel/imago stock&people/Global Look Press

Сын испанского художника Пабло Пикассо Клод умер в Швейцарии, сообщает AFP. Ему было 76 лет, до недавнего времени он являлся управляющим фонда наследия своего знаменитого отца.

Клод Руис Пикассо скончался в Швейцарии. <...> Он оставил жену Сильвию и двух детей — Жасмен и Солаль, — приводит агентство слова адвоката умершего Жан-Жака Нойера.

Пикассо-младший управлял фондом наследия художника и правами, относящимися к его творчеству, с 1989 года. Он оставил должность в июле этого года, передав ее сестре Паломе.

Клод и Палома родились у Пабло Пикассо от писательницы Франсуазы Жило. Всего у художника было четверо детей. Старший сын Поль, родившийся в браке с балериной Ольгой Хохловой, умер в 1975 году, а дочь Майя от Марии-Терезы Вальтер скончалась в 2022 году.

Фонд Пикассо обладает монополией на авторские права художника, он выдает сертификаты подлинности и борется с подделками.

Ранее стало известно, что заслуженный художник России Наталья Нестерова скончалась на 79-м году жизни. Она ушла из жизни 10 августа после продолжительной болезни. В Третьяковской галерее назвали смерть Нестеровой огромной утратой для отечественной культуры. В музее, близким другом которого она всегда была, находится более 50 ее произведений.

Также сообщалось, что в возрасте 73 лет умер художник Алан Грант, прославившийся созданием комиксов о Бэтмене и судье Дредде. В 1992 году он удостоился премии Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.