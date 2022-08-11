Скончалась заслуженный художник России Наталья Нестерова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Наталья Нестерова

Заслуженный художник России Наталья Нестерова скончалась на 79-м году жизни, сообщается на сайте Российской академии художеств (РАХ). Она ушла из жизни 10 августа после продолжительной болезни.

В академии отметили, что творчество Нестеровой, являясь глубоко национальным, было открыто ко всем людям на планете и известно во всем мире.

Светлая память об этом прекрасном художнике и мудром и принципиальном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении.

В Третьяковской галерее назвали смерть Нестеровой огромной утратой для отечественной культуры. В музее, близким другом которого она всегда была, находится более 50 ее произведений.

Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве, в 1968 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова. В 1969-м стала членом Союза художников СССР, в 1991-м — профессором Российской академии театрального искусства. В 1997 году Нестерова была избрана членом-корреспондентом PAX, в 1999-м удостоилась Государственной премии России в области изобразительного искусств. Работы Нестеровой представлены в Вологодском художественном музее, музее Марка Шагала в Витебске, галерее Хела Бромма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в музее изящных искусств в Монреале.

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет умер художник Алан Грант, прославившийся созданием комиксов о Бэтмене и судье Дредде. В 1992 году он удостоился премии Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.