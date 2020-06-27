Умер создатель логотипа Нью-Йорка Милтон Глейзер

https://static.news.ru/photo/a666a3ae-b838-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Милтон Глейзер Фото: Milton Glaser/facebook.com

Знаменитый дизайнер, создатель символа Нью-Йорка и издания New York Magazine Милтон Глейзер ушёл из жизни в день своего рождения в возрасте 91 года.

О смерти Глейзера от инсульта сообщила его вдова. Покойный также страдал хронической почечной недостаточностью, сообщает NYT.

Надпись I Love New York («Я люблю Нью-Йорк») с сердечком вместо слова love дизайнер придумал в 1977 году в ходе кампании по развитию туризма в городе. С годами эта работа стала узнаваемым символом «большого яблока» и растиражирована на сувенирах. Это не единственный вклад Глейзера в поп-культуру: именно он в 1967 году создал постер с Бобом Диланом, на котором изображён силуэт музыканта с разноцветными волосами.

Дизайнер преподавал графическое искусство, выступал с лекциями, публиковал эссе, а также является автором обучающей программы по графическому дизайну.

В 2004 году Глейзер получил награду от Национального музея дизайна за значительный вклад в развитие современного дизайна, а в 2009 году Барак Обама, бывший тогда президентом США, вручил ему во время церемонии в Белом доме Национальную медаль искусств за выдающиеся достижения и поддержку искусства.

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