https://static.news.ru/photo/e30f6a6c-35c4-11ea-a886-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kino-teatr.ru

Советский режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался в США. Он умер на 81-м году жизни. О его смерти сообщил сценарист Михаил Идов.

Два дня назад в Детройте скончался режиссёр Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он на своей странице в Facebook.

Идов сообщил, что встречался с Бромбергом всего несколько раз, режиссёра хорошо знали его родители и общались с ним вплоть до его кончины. По его словам, после переезда в США Бромберг совсем не занимался кино. Он вынашивал планы о создании передвижного музея с копиями мировых шедевров.

Константин Бромберг получил широкую известность после выхода картины «Длинный день Кольки Павлюкова». За ней последовали драма «Был настоящим трубачом» и киноповесть «У меня есть лев». Настоящую популярность ему принёс фильм «Приключения Электроника», снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова.

Ранее NEWS.ru писал, что известный чешский кинорежиссёр и сценарист Иван Пассер скончался в США. Ему было 86 лет.