https://static.news.ru/photo/e691df92-3454-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg

В субботу, 11 января, стало известно, что в городе Рино в США скончался известный чешский кинорежиссёр и сценарист Иван Пассер.

Ему было 86 лет. Информацию о смерти кинематографиста передают чешские СМИ.

Свою первую картину под названием «Интимное освещение» Пассер снял в 1965 году. Впоследствии он стал одним из наиболее влиятельных режиссёров чешской «новой волны». Данное направление развивалось в 60-е годы ХХ века на фоне ряда демократических процессов, происходивших в стране. Это время вошло в историю как «Пражская весна».

Пассер сотрудничал с режиссёром Милошем Форманом, культовой фигурой в мировом кинематографе, известным, в частности, своим фильмом «Пролетая над гнездом кукушки». Также кинематографист снял фильм «Рождённый побеждать» с Робертом Де Ниро в главной роли. Работа над картиной происходила в США, куда Пассер иммигрировал в 1968 году, напоминает Чешское радио.

Как ранее писал NEWS.ru, австралийский актёр и модель Гарри Хэйнс ушёл из жизни в возрасте 27 лет. Об этом сообщила его мать, актриса Джейн Бэдлер в Instagram.

По словам женщины, Хэйнс умер 7 января. Точную причину смерти сына женщина не раскрыла, но написала, что он боролся с зависимостью.