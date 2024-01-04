Умер работавший с Высоцким актер Театра на Таганке Актер Театра на Таганке Юрий Медведев умер в возрасте 82 лет

Советский актер Юрий Медведев скончался в возрасте 82 лет, сообщает «Кино-театр.ру». Артист работал в Театре на Таганке вместе с Владимиром Высоцким. По данным портала, он ушел из жизни 28 декабря 2023 года.

Медведев играл на сцене Театра на Таганке почти 30 лет. В 1991 году он покинул Россию и вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты. Медведев также снимался в кино, его дебют состоялся в 1969 году. В частности, он получил роль в фильме режиссера Иосифа Хейфица «Единственная», где с ним сыграл Высоцкий.

Ранее стало известно о смерти российского актера, киноведа и режиссера Петра Черняева, получившего популярность по ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь» и «Склифосовский». Он скончался на 71-м году жизни. Черняев также работал сценаристом телепрограммы «Понять. Простить».

До этого умер актер театра и кино Михаил Тощев, снявшийся в сериалах «След», «Дальнобойщики» и «Интерны». Артист скончался в возрасте 60 лет. Тощев более 30 лет служил в драмтеатре — спутнике МХАТ имени Горького. Первый дебют в кино у него состоялся в 2005 году, когда он сыграл в сериале «Александровский сад». В общей сложности в фильмографии Тощева насчитывается более 50 работ.