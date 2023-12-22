Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Основатель театра «Шалом» Александр Левенбук умер на 91-м году жизни

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Народный артист России, основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук скончался на 91-м году жизни, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, которые передает ТАСС, Левенбук ушел из жизни минувшей ночью.

Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра «Шалом» Александр Левенбук, — заявил Брод.

Левенбук возглавлял «Шалом», который является единственным профессиональным еврейским театром в России, с 1987 по 2021 год. Помимо режиссерской работы он также участвовал в спектаклях как актер. На его счету роли в таких постановках, как «Заколдованный театр», «Новеллы Севелы», «Янкель, Таке и Кадыр» и другие. Левенбук является членом Общественного совета Российского еврейского конгресса.

Ранее в Москве скончался российский актер Егор Найдович, известный зрителю по участию в сериале «СашаТаня». Артиста не стало на 41-м году жизни. Друг актера, звезда сериала «Молодежка» Александр Буянов рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание: Найдович тяжело болел на протяжении долгого времени.