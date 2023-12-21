Актер сериала «СашаТаня» умер в Москве Актер сериала «СашаТаня» Егор Найдович умер в Москве

Фото: Личная страница в социальной сети ВКонтакте Егора Найдовича

Егор Найдович

Актер Егор Найдович, известный по участию в сериале «СашаТаня», скончался в Москве в возрасте 40 лет, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию друг артиста, звезда сериала «Молодежка» Александр Буянов, причиной смерти стало онкологическое заболевание: актер долго и тяжело болел.

Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался, тоже знали о его болезни. Говорят рак, а рак чего конкретно, не знают, — рассказал Буянов.

Егор Найдович запомнился зрителям своей ролью в сериале «СашаТаня», также он снимался в эпизодах фильмов «Небесная команда» и «Трудные подростки», служил в театре «Вертикаль». В начале декабря актер опубликовал на своей странице в соцсети приглашение поклонникам на спектакль «Фантазии Фаратьева», где он играл роль офицера. Смерть артиста подтвердил его друг, музыкант Илья Пищенко.

К сожалению, это правда. Мне сообщила его бывшая жена. Он действительно был еще очень молод, — рассказал друг актера.

Ранее была озвучена предварительная причина смерти танцора Дмитрия Красилова, ею оказалась эндокринопатия. Данная группа заболеваний характеризуется нарушением деятельности эндокринных желез. Точная причина гибели танцора пока неизвестна.