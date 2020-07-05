Умер композитор Эннио Морриконе

https://static.news.ru/photo/4cf60bc4-bf55-11ea-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Эннио Морриконе Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Всемирно известный итальянский композитор и дирижёр Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года.

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Он пошёл по стопам отца — профессионального джазового музыканта — и окончил римскую государственную консерваторию Санта-Чечилия по классу трубы. Также в 1954 году получил диплом по классу композиции.

Морриконе сочинил свою первую музыкальную композицию в шестилетнем возрасте. В юности выступал в составе музыкальных групп, исполняющих джаз, в ночных клубах. С 16 лет играл в оркестре.

Писать музыку для кино Морриконе начал лишь в начале 60-х годов и довольно скоро стал известен в Италии, а потом в Европе и наконец слава его докатилась и до Голливуда. За свою продолжительную карьеру композитор написал музыку к более чем 400 фильмам (среди них есть один российский — «72 метра»). Кинодеятельность маэстро отмечена десятками наград, в том числе на его счету два «Оскара», три «Золотых глобуса» и многие другие престижные премии.

Морриконе работал с режиссёрами Бернардо Бертолуччи, Лилианой Кавани, Пьером Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайаном де Пальмой, Джоном Карпентером, Оливером Стоуном, Педро Альмодоваром, Романом Полански.

Также он неоднократно отказывался от предложения Квентина Тарантино в совместной работе, аргументируя это тем, что режиссёр даёт композитору «слишком мало времени». Однако позже музыка Морриконе всё же звучала в фильмах Тарантино «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобождённый».

Ранее, 19 апреля, в возрасте 76 лет умер композитор Александр Вустин. Сообщение об этом появилось на сайте Союза композиторов России, писал NEWS.ru.