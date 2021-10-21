Умер бывший участник «ДДТ» Дмитрий Галицкий

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МХАТ имени Горького не закроется на локдаун с 28 октября по 7 ноября, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным, рассказали NEWS.ru в пресс-службе учреждения. В театре добавили, что ждут дополнительной информации от Министерства культуры РФ и руководства мегаполиса, так как сначала, до распоряжения градоначальника, речь шла о 70% заполняемости залов при использовании QR-кодов и защитных масок с 8 ноября. Теперь необходимо соблюдать 50-процентную рассадку.

Мэр Москвы [Сергей Собянин] выложил указ о том, что столичные музеи и театры продолжат работу в этот период, с 28 октября по 7 ноября, но при 50-процентной рассадке, а для...