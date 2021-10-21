Умер бывший участник «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Бывший участник группы «ДДТ» музыкант Дмитрий Галицкий скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице коллектива во «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.
Не стало Дмитрия Галицкого... Скорбная новость. На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий Львович Галицкий, — говорится в сообщении.
Участники группы также выразили глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества Галицкого.
Музыкант, автор песен и композитор Дмитрий Галицкий состоял в группе «ДДТ» и вокально-инструментальном ансамбле «Синяя птица», работал в ансамбле «Саквояж» с Вячеславом Малежиком.
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