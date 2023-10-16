«Таких сейчас не делают»: Певцов о смерти композитора Гладкова Певцов назвал гордостью российской культуры умершего композитора Гладкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Геннадий Гладков — величина и гордость российской культуры, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, комментируя смерть музыканта. Певцов добавил, за последние 30 лет не появилось артистов такой величины.

Очень жаль узнавать о смерти блестящего композитора, сейчас таких не делают. В последние 30 лет наша культура двигалась в неправильном направлении, в сторону денег и желания зарабатывать на чем угодно, поэтому не родились такого уровня ни композиторы новые, ни кинорежиссеры, ни писатели. Геннадий Гладков — это, конечно, величина и гордость российской культуры, музыки. Печально, что такие люди уходят, — сказал Певцов.

Ранее сообщалось, что Гладков, известный музыкой к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», умер в возрасте 88 лет. Причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст.

Ранее Певцов призвал дать шанс рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попытаться «снова что-то делать» в России в случае, если он вернется и публично извинится за свои высказывания. Не факт, что извинения будут искренними, однако это станет примером для других, считает народный избранник