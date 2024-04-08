Сын Домогарова отреагировал на новость о проблемах с позвоночником у отца Сын Домогарова опроверг проблемы с позвоночником у актера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Домогаров младший

Музыкант Александр Домогаров младший в разговоре с NEWS.ru опроверг проблемы с позвоночником у его отца. Он назвал эту информацию «бредом». Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что народный артист России Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника.

Простите, это какой-то бред, — заявил Домогаров младший.

По данным Shot, 60-летнему артисту диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы. Как выяснил канал, у Домогарова также нашли 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков и остеохондроз. Авторы канала пишут, что с такими проблемами актеру трудно работать, поэтому в последнее время его активность снизилась. SHOT отмечает, что актер продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии, при этом на светских мероприятиях он не появляется с июля прошлого года.

Канал отмечает, что актеру предстоит длительное разностороннее лечение. По информации SHOT, на первоначальном этапе это будут «таблетки и уколы», затем начнутся процедуры вытяжения, после которых артисту предстоит пройти курс физиотерапии и гимнастики.