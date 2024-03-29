Светлаков раскрыл причину ухода из «Уральских пельменей» Светлаков заявил, что ушел из «Уральских пельменей» из-за ссоры с участником

Актер и комик Сергей Светлаков рассказал, что покинул команду КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта с участником. В интервью журналисту Надежде Стрелец для ее YouTube-шоу артист заявил, что возникла неприятная ситуация с одним человеком, которого уже нет в команде. При этом имя бывшего коллеги Светлаков раскрывать не стал.

Была одна не очень приятная ситуация с одним человеком, которого сейчас в команде уже тоже нет. Это был мне пинок под зад. Мне в лицо было сказано, что я из себя ничего не представляю, — высказался Светлаков.

Комик добавил, что остальные члены команды были против его ухода из «Уральских пельменей». Светлаков также опроверг слухи о том, что ушел из КВН ради участия в проекте Comedy Club на ТНТ.

Ранее комик и бывший участник КВН Филипп Воронин заявил о нечестности телевизионной игры. Он предположил, что некоторым командам могли специально не присуждать победу. Юморист считает, что каким-то клубам намеренно могли не давать победить, чтобы те оставались в команде и после успеха не уходили в другие проекты. При этом, по словам Воронина, учитывая реакцию зрителей, это была одна из самых честных игр.