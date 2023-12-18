Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры Комик Филипп Воронин заявил о нечестности КВН

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Филипп Воронин

Российский комик и бывший участник КВН Филипп Воронин заявил о нечестности телеигры. В интервью YouTube-каналу «Макарена» он предположил, что некоторым командам могли специально не присуждать победу.

По результатам — нет, по реакции зала — одна из самых честных игр, — ответил комик на вопрос о честности КВН.

Воронин подчеркнул, что зрителей телеигры сложно обмануть. При этом юморист предположил, что некоторым командам КВН намеренно могли не давать победить, чтобы те после успеха не ушли в другие проекты.

Может быть, какая-то команда выиграет, и проект ее лишится, — пояснил он.