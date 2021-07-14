Суд Петербурга оставил блогера Хованского в СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил в СИЗО блогера Юрия Хованского после рассмотрения апелляционной жалобы, передаёт в Telegram-канале объединённая пресс-служба судов мегаполиса.

Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью. В остальном постановление районного суда оставлено без изменений, — говорится в сообщении.

Хованского задержали 8 июня по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети.

Блогеру предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и к совершению насилия в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

10 июня Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о его аресте. Хованский будет содержаться под стражей два месяца, до 8 августа.

Ранее сообщалось, что популярный блогер Руслан Усачёв, имеющий 2,57 млн подписчиков на YouTube, показал, куда уехал из России, как и задумывал. Сейчас он находится в Черногории и планирует провести там весь июль, о чём сам Усачёв сообщил зрителям своего канала.