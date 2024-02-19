Стало известно, после чего директора «Ленфильма» объявили в розыск РБК: директор «Ленфильма» Щербаков в розыске из-за Telegram-канала «Небрехня»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Директор «Ленфильма» Федор Щербаков объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие Telegram-канал «Небрехня», передает Telegram-канал РБК. Согласно полученным сведениям, Щербаков является куратором ряда каналов в мессенджере.

При этом отмечается, что он руководит этими изданиями неформально. Напомним, мужчину объявили в розыск 19 февраля, тогда карточку с соответствующей информацией разместили в базе данных ведомства. При этом не уточнялось, какую именно статью вменяют руководителю киностудии.

«Фонтанка» предположила, что директор киностудии проходит свидетелем по уголовному делу. По данным источников издания, пострадавшим стал топ-менеджер государственной корпорации «Ростех» Виталий Бровко, приходящийся мужем Тине Канделаки.

Позднее в «Ленфильме» заявили, что не получали никаких уведомлений об объявлении Щербакова в розыск. Там подчеркнули, что он официально находится в отпуске, его обязанности временно исполняет заместитель по безопасности Алексей Тратников.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года. Он сменил на посту Инессу Юрченко, которая проработала врио генерального директора киностудии несколько месяцев, до нее в течение восьми лет «Ленфильмом» руководил Эдуард Пичугин. Начинал карьеру Щербаков на Первом канале, работал в агентстве «Интерфакс», после чего перешел на государственную службу. Также он является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI.