Стало известно, почему смерть Монро могла оказаться убийством

Занимавшийся делом погибшей актрисы Мэрилин Монро судмедэксперт Томас Ногучи спустя десятилетия рассказал, что с самого начала сомневался в версии о самоубийстве, передает журнал Super. Его слова приведены в книге «Коронер Лос-Анджелеса», автором которой стала журналистка Энн Сун Чои.

По словам судмедэксперта, перед смертью актриса находилась в подавленном состоянии и врач прописал ей сильное снотворное. Вскрытие показало, что в организме не было следов инъекций. Тогда он сделал предварительный вывод о суициде. Однако результаты токсикологической экспертизы показали наличие других веществ, что поставило под сомнение исходное заключение. Впрочем, повторное исследование провести не удалось.

Ногучи признался, что до сих пор не уверен в реальных обстоятельствах гибели Монро. Он не исключает, что стал участником заговора, а смерть могла быть убийством.

Ранее художник Брайан Берфорд обнаружил в стене маяка Кейп-Бруни письмо 1903 года, спрятанное в бутылке. Во время ремонтных работ он заметил блестящий предмет в полости стены, который оказался конвертом с рукописным отчетом инспектора маяков Дж. Р. Мича. В документе подробно описывались строительные работы на маяке, включая установку линзы и фонарной комнаты. Теперь письмо готовится к экспонированию в Тасманийском музее.