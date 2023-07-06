Стало известно, кто сыграет роль Черенкова в фильме о легенде «Спартака» На ТНТ заявили, что роль легенды «Спартака» Федора Черенкова сыграет Станислав Румянцев

Фото: vk.com/rumantsev

Станислав Румянцев

Актер Станислав Румянцев сыграет роль Федора Черенкова в художественном фильме о легенде московского футбольного клуба «Спартак», сообщили NEWS.ru представители телеканала ТНТ. Там отметили, что в качестве дублеров артистов будут задействованы профессиональные спортсмены, в том числе игроки «красно-белых» и сборной РФ, кинокоманду возглавит олимпийский чемпион Александр Бородюк, 10 лет проработавший в команде экс-наставника национальной команды РФ Гуса Хиддинка.

Я для себя определил, что мои собственные страхи и волнения — все-таки такая личность, легенда — соотносятся с нашим сценарием. Сам Федор нервничал и боялся подвести команду. При всей скромности, он был настоящим бойцом. Мы постараемся передать его боевой характер, — подчеркнул Румянцев.

Представители ТНТ отметили, что съемки ленты пройдут в Москве, в том числе на ВДНХ, в Таганском районе, на фоне сталинских высоток — здания МГУ и дома на Котельнической набережной. Кроме того, команда проекта некоторое время проведет в Белоруссии — в Гомеле удалось найти аутентичную детско-юношескую спортивную школу, почти не изменившуюся за прошедшие десятилетия.

Недалеко от Минска строятся аналоги спортивной базы «Спартака» и сборной в Новогорске. На этих стадионах, а также на арене в Минске планируют проводить съемки всех матчей, а позднее адаптировать их с помощью компьютерной графики, — рассказали в ТНТ.

В фильме также появится Николай Старостин — советский футболист и начальник ФК «Спартак» в 1955–1964, 1967–1975 и 1977–1995 годах. Его роль сыграет Борис Щербаков.

Ранее представители ТНТ рассказали, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В продолжении главные роли исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.