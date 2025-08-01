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01 августа 2025 в 16:25

Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью

Актриса Бордзиловская: Глотов жаловался на больные почки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Максим Глотов перед смертью испытывал проблемы с почками, хотя крайне редко жаловался на здоровье, заявила NEWS.ru актриса и режиссер Театра на набережной Евгения Бордзиловская. По ее словам, несмотря на недомогание, Глотов оставался ответственным профессионалом и продолжал работать.

Макс [Глотов] никогда не жаловался на здоровье. Я не слышала от него жалоб. Он не был человеком, который жалуется. Он был мужчиной. Это не про него, во всяком случае мне не жаловался. Я узнала, что у него с почками проблемы были от нашей общей знакомой, которая мне сейчас звонила. Она его звала на дачу, а его скрутили почечные колики, я от нее это узнала. Он был ответственным, даже если заболевал, то не исчезал, — высказалась Бордзиловская.

Она подчеркнула, что Глотов до последнего продолжал активно работать в театре. Особенно актриса отметила его участие в постановке к 200-летию писателя Федора Достоевского. По ее словам, в ней актер сыграл главную роль, несмотря на возможные проблемы со здоровьем.

Я его пригласила на главную роль года три назад, когда ставила спектакль к 200-летию Достоевского — отрывок из «Села Степанчиково и его обитателей». Он приезжал в назначенное время, мы репетировали, он сыграл прекрасно, мы выпустили спектакль. Он не жаловался на здоровье. Мы когда поехали в Артек на фестиваль, мы привезли много периодики детям, декорации, было грандиозное открытие 33-го кинофестиваля имени Ланового, плюс 100-летие Артека. Максим все грузил, помогал, а ему, все-таки, 60 лет., — подытожила Бордзиловская.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Глотов, чье тело было обнаружено 1 августа, на протяжении нескольких месяцев не общался с близкими и в последнее время не трудился по специальности. По его данным, сыгравший в сериалах «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский» артист работал водителем.

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