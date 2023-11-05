Стали известны подробности состояния Людмилы Максаковой Кирилл Крок: Максакова была в больнице, но с ее здоровьем все нормально

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Здоровье народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой не вызывает опасений, сообщил ТАСС директор Театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, актриса попадала в воскресенье, 5 ноября, в больницу, однако теперь она едет домой.

Людмиле Васильевне сегодня в больнице была оказана первая помощь, сейчас ее везут домой. Со здоровьем у нее все нормально, — сказал Крок.

В пресс-службе театра уточнили, что Максакова получила травму во время спектакля.

Она оступилась на спектакле и получила травму. Вся необходимая медицинская помощь ей оказана, — цитирует слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Людмила Максакова была госпитализирована из театра с ушибом головы. По данным канала, актриса получила травму во время спектакля «Царь Эдип», где она исполняет роль царицы Иокасты.

До этого сразу двум актрисам театра Вахтангова потребовалась экстренная медицинская помощь. Сначала скорую помощь вызывали заслуженной артистке Лидии Вележевой, у которой резко упало давление. Спустя один день актриса Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга.

В свою очередь народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что во время госпитализации у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.