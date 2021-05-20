Более 73 млн рублей заплатит желающий купить обветшалый дом Курта Кобейна

https://static.news.ru/photo/f972d380-b975-11eb-ab4d-96000091f725_660.jpg Фото: sothebysrealty.com

Бывший дом покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставили на продажу, передаёт New York Post. Обветшалое здание находится в Лос-Анджелесе. Желающий купить постройку, в которой в 90-х жил Кобейн со своей возлюбленной, американской актрисой Кортни Лав, заплатит почти миллион долларов.

Риелторы запросили $998 тысяч, что по нынешнему курсу около 73,5 млн рублей. Дом, площадь которого составляет 228 квадратных метров, был построен в 1921 году. Кобейн и Лав въехали в него в 1992 году. Как долго влюблённые прожили в этом доме, неизвестно. По слухам, именно здесь музыкант написал большую часть третьего и последнего альбома для группы.

Сейчас постройку ремонтируют , так как здание, простоявшее целый век, уже явно непригодно для жизни. Внутри дома есть три спальни, двухэтажная гостиная, а также три ванные комнаты и терраса.

Ранее сообщалось, что прядь из шести волос фронтмена Nirvana продали на аукционе за $14 145 (более миллиона рублей). Также с молотка ушла фотография момента стрижки певца в 1989 году и принадлежавший Кобейну усилитель Marshall.